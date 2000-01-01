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Байхрен избавился от дружественного Израилю главы МИД | Фото:15.01 12:41   MIGnews.com

Байхрен избавился от дружественного Израилю главы МИД

Министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа покидает свою должность.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Халифа занимал должность главы МИД в течение 15 лет. Он выступал за нормализацию отношений с Израилем и часто поддерживал страну.

Теперь эту должность займет дипломат Абдуллатиф Бин Рашид аль Заяни. На официальном уровне в Бахрейне не озвучили основания для соответствующей замены. Перемены в руководстве МИД вступят в силу в апреле после того, как Заяни завершит срок на своей нынешней должности генерального секретаря Совета сотрудничества стран Залива (GCC).

В свою очередь, Халифа возьмет на себя новые обязанности "советника по дипломатическим вопросам" короля.


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