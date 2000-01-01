Байхрен избавился от дружественного Израилю главы МИД

Халифа занимал должность главы МИД в течение 15 лет. Он выступал за нормализацию отношений с Израилем и часто поддерживал страну.
Теперь эту должность займет дипломат Абдуллатиф Бин Рашид аль Заяни. На официальном уровне в Бахрейне не озвучили основания для соответствующей замены. Перемены в руководстве МИД вступят в силу в апреле после того, как Заяни завершит срок на своей нынешней должности генерального секретаря Совета сотрудничества стран Залива (GCC).
В свою очередь, Халифа возьмет на себя новые обязанности "советника по дипломатическим вопросам" короля.