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Рухани извинился за задержку в признании обстрела самолета 15.01 18:20   MIGnews.com

Рухани извинился за задержку в признании обстрела самолета

Президент Ирана Хасан Рухани официально извинился за то, что что Тегеран долгое время не признавал, что сбил украинский самолет своей системой ПВО.

"Я бы хотел попросить извинения за задержку и за наш тон", - сказал он.

Кроме того, Рухани потребовал от вооруженных сил Ирана предоставить в разы больше информации о крушении украинского самолета.

"Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все (детали - ред.) расследования", - сказал президент


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