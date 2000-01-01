15.01 18:20 MIGnews.com

Рухани извинился за задержку в признании обстрела самолета

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Президент Ирана Хасан Рухани официально извинился за то, что что Тегеран долгое время не признавал, что сбил украинский самолет своей системой ПВО."Я бы хотел попросить извинения за задержку и за наш тон", - сказал он.Кроме того, Рухани потребовал от вооруженных сил Ирана предоставить в разы больше информации о крушении украинского самолета."Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все (детали - ред.) расследования", - сказал президент