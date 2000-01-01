15.01 10:04 MIGnews.com

Гилад Эрдан: Нетаниягу - в неловком положении

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Министр безопасности Израиля Гилад Эрдан дал интервью радиостанции Решет Бет.Эрдан, один из видных функционеров Ликуда, заявил, что скандал вокруг переговоров между владельцем Едиот Ахранот Нони Мозесом и Биньямином Нетаниягу ставят премьера в “неловкое положение”.Эрдан заявил: “будем надеяться на то, что это дело, как говорит Нетаниягу, окончится ничем”.Эрдан также прокомментировал начавшуюся в Париже мирную конференцию. он назвал ее “огромной ошибкой” на фоне того, что “через две с половиной минуты” начнется новая эра в международных отношениях - эра президента Трампа.