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Гилад Эрдан: Нетаниягу - в неловком положении 15.01 10:04   MIGnews.com

Гилад Эрдан: Нетаниягу - в неловком положении

Министр безопасности Израиля Гилад Эрдан дал интервью радиостанции Решет Бет.

Эрдан, один из видных функционеров Ликуда, заявил, что скандал вокруг переговоров между владельцем Едиот Ахранот Нони Мозесом и Биньямином Нетаниягу ставят премьера в “неловкое положение”.

Эрдан заявил: “будем надеяться на то, что это дело, как говорит Нетаниягу, окончится ничем”.

Эрдан также прокомментировал начавшуюся в Париже мирную конференцию. он назвал ее “огромной ошибкой” на фоне того, что “через две с половиной минуты” начнется новая эра в международных отношениях - эра президента Трампа.
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