Гилад Эрдан: Нетаниягу - в неловком положении

Министр безопасности Израиля Гилад Эрдан дал интервью радиостанции Решет Бет.
Эрдан, один из видных функционеров Ликуда, заявил, что скандал вокруг переговоров между владельцем Едиот Ахранот Нони Мозесом и Биньямином Нетаниягу ставят премьера в “неловкое положение”.
Эрдан заявил: “будем надеяться на то, что это дело, как говорит Нетаниягу, окончится ничем”.
Эрдан также прокомментировал начавшуюся в Париже мирную конференцию. он назвал ее “огромной ошибкой” на фоне того, что “через две с половиной минуты” начнется новая эра в международных отношениях - эра президента Трампа.