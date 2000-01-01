15.01 07:41 MIGnews.com

Редактор Едиот Ахранот: в моих руках - шкала Рихтера

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Редактор газеты Едиот Ахранот Рони Ярон опубликовал статью, в которой комментирует тайные переговоры между владельцем газеты, Нони Мозесом, и премьер-министром Биньямином Нетаниягу.Ярон утверждает, что если бы договоренность между его боссом и Нетаниягу была бы достигнута, а редакционная политика газеты изменена в соответствии с условиями сделки, то Едиот Ахранот немедленно покинули бы все журналисты.Ярон сообщил: “Вчера мне стало ясно, что я не только редактор самой важной и влиятельной газеты в стране. В моих руках - шкала Рихтера. Нет никакой вероятности того, что газета пережила бы подобное землетрясение. Мы все, как один, покинули бы газету и искали бы другой дом. И тогда, в любом случае, Едиот Ахранот уже не был бы той газетой, которую вы сейчас держите в руках”.Ярон утверждает: “Дорогие читатели - мы редакторы и репортеры, лояльны в первую очередь вам, и уже только потом тем, кто платит нам зарплаты”.В отличие от других журналистов газеты, призвавших Мозеса от прав владельца, Ярон пишет: “Мозес бесконечно предан своим читателям, газета - это проект всей его жизни, газета, которую основали его дед и отец 77 лет назад”. Тем не менее, Ярон был вынужден признать , что речь идет об “очень серьезных и тяжелых” разоблачениях.