15.01 07:49 MIGnews.com

Помощники Трампа: Сообщения о встрече с Путиным - выдумка

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Два главных помощника новоизбранного президента США Дональда Трампа опровергли опубликованное в субботу, 14 января, сообщение о том, что он планирует провести встречу на высшем уровне с российским президентом Владимиром Путиным после вступления в должность.Лондонское издание The Sunday Times сообщило, что Трамп сказал британским чиновникам, что такая встреча на высшем уровне была запланирована ранее,и возможно, пройдет в исландской столице Рейкьявике."Эта история - выдумка", - заявил один из помощник Трампа Reuters, выступая на условиях анонимности. Другой сказал, что сообщение не соответствует действительности.Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, говорил ранее о поисках более теплых отношений с Россией.Он сообщил Wall Street Journal в пятницу, что он будет "по крайней мере, в течение определенного периода времени" поддерживать санкции против России, введенные президентом США Баракам Обамой из-за кибер-атак.Но Трамп также сообщил, что он мог бы отменить санкции, если бы Россия оказалась полезной в борьбе против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.