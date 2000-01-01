15.01 07:17 MIGnews.com
Первым лидером, с которым встретится Трамп станет Путин
Британский таблоид The Sunday Times сообщает, что первым иностранным лидером, с которым встретится президент Дональд Трамп сразу после инаугурации станет президент России Владимир Путин.
Встреча состоится в рамках первого зарубежного визита президента Трампа, сообщает газета.
Один из советников Трампа заявил агентству Reuters: “Эта история - фантазия”. Другой советник заявил, что информация о визите “не соответствует действительности”.
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