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Первым лидером, с которым встретится Трамп станет Путин 15.01 07:17   MIGnews.com

Первым лидером, с которым встретится Трамп станет Путин

Британский таблоид The Sunday Times сообщает, что первым иностранным лидером, с которым встретится президент Дональд Трамп сразу после инаугурации станет президент России Владимир Путин.

Встреча состоится в рамках первого зарубежного визита президента Трампа, сообщает газета.

Один из советников Трампа заявил агентству Reuters: “Эта история - фантазия”. Другой советник заявил, что информация о визите “не соответствует действительности”.
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