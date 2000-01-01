15.01 07:06 MIGnews.com

Реалии власти: о чем говорили Нетаниягу и Мозес

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Второй канал израильского ТВ вечером в пятницу, 13 января опубликовал новые выдержки из записей переговоров между Биньямином Нетаниягу и владельцем газеты “Едиот Ахранот” Нони Мозесом.Полиция полагает, что между Мозесом и Нетаниягу состоялась серия встреч, в ходе которых обсуждалась сделка, в рамках которой в СМИ, подконтрольных Мозесу снижается количество материалов, критикующих премьера, а тот взамен ограничивает влияние основного конкурента Едиот Ахранот - газеты Исраэль Ха-Йом. Только две встречи между Нетаниягу и Мозесом были записаны. Каждая из записанных встреч длилась около часа.Газета Гаарец сообщает, что во время одной из встреч Мозес предложил Нетаниягу назвать журналистов, угодных ему, и обещал принять их на работу в свои СМИ - в обмен на продвижение Нетаниягу закона о запрете или ограничении оборота бесплатных газет.Нетаниягу прямо пообещал Едиот Ахранот помощь в борьбе с его основным конкурентом - бесплатной газетой Исраэль Ха-Йом, владельцем которой является американский олигарх Шелдон Адельсон. Мозес спросил Нетаниягу: “Что за это надо сделать? Как быстро это произойдет?” Нетаниягу ответил: ”Мы можем сделать это законодательным путем. Организуем специальный комитет”.После этого двое обсуждали “вопрос об объеме” - вероятно о том, как сократить тираж Исраль Ха-Йом. Нетаниягу и Мозес назвали двух депутатов Кнессета, которые могли возглавить законодательные усилия по ограничению влияния Исраэль Ха-Йом - Ярив Левин и Эйтан Кабель. Последний позднее инициировал законопроект, запрещавший распространение бесплатных газет.Нетаниягу был озабочен реакцией Адельсона, которого он называет “рыжим”. Любое соглашение между Нетаниягу и Мозесом наносило удар по его интересам.Нетаниягу сказал: “Я поговорю с рыжим. Через две недели он будет в Израиле. Посмотрим, можно ли что-то сделать, чтобы и его сильно не задеть. Может быть, проведем еще один закон”.Мозес на это отвечает: “Да, я тоже хочу это дело облегчить. Может, как-то поиграть с тиражом”. Нетаниягу отвечает: “Не думаю, чтобы это его устроило”.Второй канал также утверждает, что Нетаниягу пытался помочь Мозесу продать Едиот Ахранот. Он действовал в качестве посредника между ним и группой международных бизнесменов, возможно из Германии. Его целью было продать медиа-империю Мозеса - или найти ему новых деловых партнеров.Но Мозесу эта идея не нравилась. Он хотел найти решение более быстрое, нежели продажа всего его бизнеса.Со своей стороны, 10-й канал израильского ТВ сообщает, что полиция намерена рекомендовать выдвинуть против Нетаниягу обвинения и по этому делу, и по второму скандалу, связанному с премьером - а именно о ценных подарках, которые Нетаниягу получал от бизнесменов. По данным канала, речь идет о подарках на общую сумму 150 тысяч долларов.В то же время, министерство юстиции полагает, что вынесение обвинительного заключения более вероятно по второму делу, нежели по первому.