15.01 21:45 MIGnews.com

Сербия пригрозила ввести войска в Косово

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Сербия предупреждает Косово, что она будет защищать "каждый дюйм своей территории", в том числе свою бывшую провинцию, где сербы якобы находятся под угрозой со стороны косовских албанцев.Президент Сербии Томислав Николич в воскресенье, 15 января, опубликовал предупреждение после того, как сербский поезд с надписью "Косово – это Сербия" был остановлен в субботу, 14 января, до того, как прибыл в Косово в связи с сообщениями о планируемом нападении этнических албанцев.Николич заявил: "Вчера мы были на грани столкновения". В эскалации напряженности он обвинил косовских албанцев, которые, как он утверждает, желают спровоцировать "войну".Напомним, что Сербия запустила поезд в северную часть Косово, несмотря на протесты со стороны правительства в Приштине, которое назвало это провокацией и агрессивным нарушением его суверенитета.Бывший сербский край Косово объявил о своей независимости в 2008 году, но Белград не признает раскола и стремится сохранить влияние на севере Косово, где проживает большая часть сербского меньшинства.Поезд, отправившийся в субботу, 14 января, в Митровице, был промо-акцией; регулярный график на данный момент объявлен не был.