15.01 15:55 MIGnews.com

Развозов осудил повышение зарплат городским раввинам

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Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") резко осудил договоренность о значительном повышении зарплат городских раввинов, к которой пришли представители партии ШАС, министерство финансов и министерство юстиции, в соответствии с коалиционными соглашениями.По словам депутата Кнессета Константина Развозова ортодоксальные политики вновь, путём шантажа, тянут деньги из кармана налогоплательщиков: " Кто из нас может вспомнить, когда он в последний раз обращался к городскому раввину?- Большинство населения не пользуется их услугами. Если нам необходим раввин для проведения религиозных обрядов – будь то для Брит-Мила, Бар-Мицва или свадьба - мы платим ему напрямую. За регистрацию брака в раввинате мы тоже платим отдельно – и это самая высокая пошлина за государственные услуги, которая взымается с населения.Городские религиозные советы на 70% финансируются из денег муниципальных налогов, остальная часть поступает из бюджета государства. Так или иначе, эти расходы ложатся на плечи налогоплательщиков. Теперь они будут увеличены еще на несколько миллионов шекелей ежегодно, ради повышения зарплаты раввинов, чьими услугами не пользуется большинство граждан" – отмечает Константин РазвозовВ соответствии соглашением о повышении зарплаты городских раввинов - самые значительные прибавки получат раввины городов и районных советов с населением менее 5,000 человек. До конца 2016 года их зарплата составляла около 16,381 шекеля в месяц, с 1 января 2017 года их оклады повысят до 22,772 шекелей.Раввины больших городов с населением свыше 250,000 человек получат 14% прибавку, и их зарплата составит 34,000 шекелей в месяц.Эти изменения распространяются на раввинов, вступивших в должность после 1 января 2006 года, так как в 2005 году зарплаты раввинов были снижены, чтобы уменьшить нагрузку на муниципальные бюджеты. Затем, в 2012 партии ШАС удалось добиться возвращения прежних окладов, но на раввинов, назначенных после 2006 года, это решение не распространялось — они продолжали получать меньше, чем коллеги с большим стажем. Теперь же все городские раввины будут получать одинаково высокую зарплату.