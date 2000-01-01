15.01 15:22 MIGnews.com

Запрос депутата Светловой по поводу выплаты пенсий из РФ

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Депутат кнессета Ксения Светлова направила парламентский запрос министру социального обеспечения Хаиму Кацу по поводу процесса получения пенсий из России.Депутат Ксения Светлова (Сионистский лагерь): "В последнее время получаю очень много запросов от граждан, интересующихся процессом оформления документов для получения российской пенсии. Также, меня спрашивают, сколько будут платить и когда начнут. Сразу скажу, что не смогу ответить на все вопросы, но для того, чтобы внести ясность в этот процесс, обратилась с парламентским запросом к министру социального обеспечения Хаиму Кацу. Прилагаю его ответ, и предлагаю всем заинтересованным лицам внести все указанные сроки в свой календарь. Надеюсь, что бюрократический процесс, разработанный правительственными учреждениями не будет слишком запутан, и те, кто рассчитывают на эти, прямо скажем, весьма небольшие капиталы, начнут их получать как можно скорее. Сообщите, если увидите, что все затягивается и откладывается, или порадуйте сообщением о том, что все прошло прекрасно и вы начали получать полагающуюся вам пенсию"."Ответ министра труда, социального обеспечения и социальных служб, г-на Хаима Каца, депутату кнессета Ксении Светловой по запросу № 281.Г-н спикер, депутаты Кнессета,вопрос был в том, кто несет ответственность за обновление льготных прав граждан?Институт национального страхования обязан информировать общественность о вступлении в силу пактов и соглашений в сфере социального обеспечения. Касательно конвенции, подписанной с Российской Федерацией, которая должна вступить в силу в конце марта, Институт национального страхования опубликует это сообщение в начале февраля, в двух ежедневных газетах на русском языке. Данное уведомление будет включать в себя дату вступления в силу конвенции и подробную информацию о том, когда и где можно будет подать запрос на получение пенсии из России.Что касается сроков начала перевода пенсий - конвенция вступает в силу по истечении трех месяцев. Поскольку МИД РФ окончательно ратифицировал данную конвенцию посредством особого указа президента Путина в декабре 2016 года, то соглашение вступит в силу в конце марта. Соответственно, в начале апреля можно будет подать запрос на получение пенсии в Израиле, в нескольких центрах по всей стране, адреса которых будут опубликованы Институтом национального страхования. Идет речь о четырех отделениях Института национального страхования – на севере, в центре, в Иерусалиме и на юге страны, где и можно будет подавать подобные запросы. Институт национального страхования будет принимать заполненные прошения, и, как это принято с другими конвенциями подобного характера, они будут отправлены в Россию для утверждения. После того, как российская сторона ратифицирует прошения израильских граждан, она начнет пересылать квартальные сводки в отдел внешних связей Института национального страхования, именной список поданных запросов, выплаты и переводы на банковские счета льготников. В добрый час, надеюсь, что уже с середины 2017 года наши граждане смогут получать пенсии, которые им полагаются".