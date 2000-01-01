Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Иран: `Никто не будет пересматривать ядерную сделку` 15.01 14:54   MIGnews.com

Иран: "Никто не будет пересматривать ядерную сделку"

Заместитель министра иностранных дел Ирана заявил, что ядерная сделка между Исламской Республикой и мировыми державами "не будет пересмотрена" после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп вступит в должность 20 января.
 
На пресс-конференции, посвященной в воскресенье, 15 января, годовщине реализации ядерного соглашения, Аббас Арагчи сообщил журналистам, что "новая администрация США не может отказаться от сделки".
 
Замминистра иностранных дел Арагчи повторил ранее предупреждение со стороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который публично заявил: "Если они разорвут его, мы сожжем его", не вдаваясь в подробности.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:55
Развозов осудил повышение зарплат городским раввинам
15:22
Запрос депутата Светловой по поводу выплаты пенсий из РФ
15:18
Нетаниягу: Конференция в Париже - пустая затея
15:00
Израильтян пугают гигантскими постерами на арабском
14:20
Россия обновит свои военные базы в Сирии
13:52
Франция: перевод посольства США в Иерусалим - провокация
13:33
Конференция в Париже: евреи вышли на протесты  
13:24
Меир Коэн: "Мы не позволим разделить Иерусалим"
13:19
Учительница, забеременевшая от 13-летнего, села на 10 лет
13:15
Герцог: "Нетаниягу обязан был поехать в Париж"
12:57
ХАМАС отказался бороться с контрабандой ISIS в Газе
12:40
Танковым огнем ЦАХАЛа уничтожена позиция ХАМАСа
12:20
Реакция "Ликуда" на демонстрацию левого лагеря
12:00
Нетаниягу: общественность вводят в заблуждение
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus