15.01 14:54 MIGnews.com

Иран: "Никто не будет пересматривать ядерную сделку"

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Заместитель министра иностранных дел Ирана заявил, что ядерная сделка между Исламской Республикой и мировыми державами "не будет пересмотрена" после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп вступит в должность 20 января.На пресс-конференции, посвященной в воскресенье, 15 января, годовщине реализации ядерного соглашения, Аббас Арагчи сообщил журналистам, что "новая администрация США не может отказаться от сделки".Замминистра иностранных дел Арагчи повторил ранее предупреждение со стороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который публично заявил: "Если они разорвут его, мы сожжем его", не вдаваясь в подробности.