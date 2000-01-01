15.01 14:20 MIGnews.com

Россия обновит свои военные базы в Сирии

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Россия планирует улучшить и расширить свои военно-морские и воздушные базы в Сирии, как сообщило информационное агентство Интерфакс в воскресенье, 15 января, со ссылкой на неназванный источник.Москва укрепляет свое присутствие в ближневосточной стране, свое единственной военное развертывание за рубежом.Источник сообщил Интерфаксу, что Россия начнет ремонт второй взлетно-посадочной полосы на авиабазе Hmeimin близ Латакии, в то время как военно-морская база Тартус будет обновлена для того, чтобы обслуживать большие корабли, такие как крейсеры.Президент России Владимир Путин объявил о частичном выводе российских войск из Сирии, где они помогали силам, верным президенту Сирии Башару аль-Асаду. Однако Москва хочет сохранить постоянное присутствие на базах Hmeimin и Тартус.Источник также сообщил Интерфаксу, что Россия по-прежнему будет разворачивать системы ПРО S-300 и прибрежные ракетные пусковые установки "Бастион" в Тартусе.