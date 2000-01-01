Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Россия обновит свои военные базы в Сирии 15.01 14:20   MIGnews.com

Россия обновит свои военные базы в Сирии

Россия планирует улучшить и расширить свои военно-морские и воздушные базы в Сирии, как сообщило информационное агентство Интерфакс в воскресенье, 15 января, со ссылкой на неназванный источник.

Москва укрепляет свое присутствие в ближневосточной стране, свое единственной военное развертывание за рубежом.
 
Источник сообщил Интерфаксу, что Россия начнет ремонт второй взлетно-посадочной полосы на авиабазе Hmeimin близ Латакии, в то время как военно-морская база Тартус будет обновлена для того, чтобы обслуживать большие корабли, такие как крейсеры.
 
Президент России Владимир Путин объявил о частичном выводе российских войск из Сирии, где они помогали силам, верным президенту Сирии Башару аль-Асаду. Однако Москва хочет сохранить постоянное присутствие на базах Hmeimin и Тартус.
 
Источник также сообщил Интерфаксу, что Россия по-прежнему будет разворачивать системы ПРО S-300 и прибрежные ракетные пусковые установки "Бастион" в Тартусе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:52
Франция: перевод посольства США в Иерусалим - провокация
13:33
Конференция в Париже: евреи вышли на протесты  
13:24
Меир Коэн: "Мы не позволим разделить Иерусалим"
13:19
Учительница, забеременевшая от 13-летнего, села на 10 лет
13:15
Герцог: "Нетаниягу обязан был поехать в Париж"
12:57
ХАМАС отказался бороться с контрабандой ISIS в Газе
12:40
Танковым огнем ЦАХАЛа уничтожена позиция ХАМАСа
12:20
Реакция "Ликуда" на демонстрацию левого лагеря
12:00
Нетаниягу: общественность вводят в заблуждение
11:55
ФАТХ: "Переезд посольства в Иерусалим откроет врата Ада"
11:24
Водитель летел по шоссе Аялон со скоростью 206 км/ч
11:20
У границы с Газой обстреляли солдат ЦАХАЛа
10:51
Министры иностранных дел прибывают на конференцию в Париж
10:28
ХАМАС: Турция положит конец энергетическому кризису в Газе
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus