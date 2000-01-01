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flickr 15.01 13:52   MIGnews.com

Франция: перевод посольства США в Иерусалим - провокация

Министр иностранных дел Франции заявил в воскресенье, 15 января, что предложение новоизбранного президента США Дональда Трампа переместить американское посольство в Иерусалим будет провокацией с серьезными последствиями.

"Конечно, это провокация. Я думаю, что он в состоянии сделать это", - сказал Жан-Марк Эро телеканалу France 3 на фоне конференции по мирному процессу на Ближнем Востоке в Париже.

"Это будет иметь чрезвычайно серьезные последствия, и это не первый раз, когда этот вопрос находится на повестке дня президента США, но ни один их них не позволял себе принять это решение", - подчеркнул он.

"Нельзя иметь такую четкую, одностороннюю позицию. Вы должны создать условия для мира", - заявил министр иностранных дел Франции.
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