15.01 13:24 MIGnews.com

Меир Коэн: "Мы не позволим разделить Иерусалим"

пресс-служба фракции "Еш Атид"

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Выступая на встрече "Шабатарбут" в Беэр-Шеве, вице-спикер парламента, депутат Кнессета от фракции "Еш Атид" Меир Коэн заявил, что в состав будущей правящей коалиции не войдут партии, политическая линия которых расходится с позицией "Еш Атид"."После выборов мы создадим коалицию только с сионистскими партиями, которые согласятся с нашей политической линией: при создании палестинского государства ни при каких обстоятельствах мы не позволим разделить Иерусалим и вернуть палестинцам крупные поселенческие блоки. Я уважаю все партии, но между теми, кто призывает вернуться к границам 67 года и нами – огромная пропасть. И в том правительстве, где будем мы, им не место", - заявил депутат Кнессета Меир Коэн ("Еш Атид").Депутат Коэн также прокомментировал расследование, ведущееся против премьер-министра, отметив, что впервые после формирования нынешней правящей коалиции "в воздухе отчетливо повеяло запахом досрочных выборов". Коэн также призвал юридического советника правительства Авихая Мандельблита не заниматься расследованиями в отношении премьер-министра, поскольку на свой пост он был назначен Нетаниягу. Меир Коэн считает, что скандал с Мозесом куда страшнее, чем "сигарный" скандал с кинопродюсером Арноном Милченом."Как бывший учитель истории, я обязан сказать, что когда речь заходит о тирании и фашизме, то захват СМИ является предвестником этого. Если премьер-министр торгуется со свободными СМИ, это начало диктатуры. Речь не идет о расследованиях в отношении премьер-министра. Это уже стало тенденцией. Общественность чувствует, что у этого правительства нет плана действий, чувствует его дистанцированность от нужд общества, а потому ищет ему альтернативу" - подчеркнул вице-спикер парламента, депутат Кнессета Меир Коэн ("Еш Атид").