15.01 13:15 MIGnews.com

Герцог: "Нетаниягу обязан был поехать в Париж"

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Лидер парламентской оппозиции, председатель Сионистского лагеря Ицхак Герцог: "Премьер-министр Нетаниягу должен был принять участие в парижской конференции. Он обязан был участвовать для того, чтобы представить позицию Израиля. Представить и отстаивать позицию нашей страны, а не убегать от спора".Министры иностранных дел ряда стран Запада и Ближнего Востока начали прибывать в Париж для участия в конференции в воскресенье, 15 января, направленной на определение того, смогут ли израильтяне и палестинцы вернуться к мирным переговорам по "решению о двух государствах".Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал Парижскую конференцию "бесполезной" и "провокацией", направленной против Израиля.Напомним, что ни Израиль, ни ПА не будут участвовать в Парижской конференции.