15.01 12:57 MIGnews.com

ХАМАС отказался бороться с контрабандой ISIS в Газе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сотрудничество между правителями ХАМАСа в Газе и филиалом террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, на Синае заметно снизилось в последние недели, но документы, увиденные The Times of Israel, показывают, что 2 террористические организации продолжают координировать свою деятельность и помогать друг другу во многих ключевых областях.Несмотря на давление со стороны Египта, который сражается против так называемой "Синайской провинции" ISIS, ХАМАС отказался бороться с контрабандой через туннели по границе между сектором Газа и Синаем. Вместо этого палестинская террористическая группировка рассмотрела эту деятельность в качестве источника дохода, а в последнее время повысила налоги на товары, ввозимые в Газу контрабандистами.Это знаменует собой сдвиг в политике последних месяцев, в ходе которой ХАМАС арестовал членов ISIS в Газе в попытке обуздать деятельность группировки. Репрессии привели к закрытию ставнями управляемых ISIS контрабандных туннелей. Эти туннели, как сообщают источники, недавно были вновь открыты.ХАМАС теперь позволяет членам ISIS запускать свои СМИ внутри сектора Газа, вне досягаемости от египетских военных, как сообщает The Times of Israel. СМИ воспроизводят агитационные материалы, которые включают в себя сообщения, в которых боевики ISIS берут на себя ответственность за теракты на Синае, в Каире и в других местах в Египте.