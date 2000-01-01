Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






ХАМАС отказался бороться с контрабандой ISIS в Газе 15.01 12:57   MIGnews.com

ХАМАС отказался бороться с контрабандой ISIS в Газе

Сотрудничество между правителями ХАМАСа в Газе и филиалом террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, на Синае заметно снизилось в последние недели, но документы, увиденные The Times of Israel, показывают, что 2 террористические организации продолжают координировать свою деятельность и помогать друг другу во многих ключевых областях.

Несмотря на давление со стороны Египта, который сражается против так называемой "Синайской провинции" ISIS, ХАМАС отказался бороться с контрабандой через туннели по границе между сектором Газа и Синаем. Вместо этого палестинская террористическая группировка рассмотрела эту деятельность в качестве источника дохода, а в последнее время повысила налоги на товары, ввозимые в Газу контрабандистами.

Это знаменует собой сдвиг в политике последних месяцев, в ходе которой ХАМАС арестовал членов ISIS в Газе в попытке обуздать деятельность группировки. Репрессии привели к закрытию ставнями управляемых ISIS контрабандных туннелей. Эти туннели, как сообщают источники, недавно были вновь открыты.

ХАМАС теперь позволяет членам ISIS запускать свои СМИ внутри сектора Газа, вне досягаемости от египетских военных, как сообщает The Times of Israel. СМИ воспроизводят агитационные материалы, которые включают в себя сообщения, в которых боевики ISIS берут на себя ответственность за теракты на Синае, в Каире и в других местах в Египте.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:40
Танковым огнем ЦАХАЛа уничтожена позиция ХАМАСа
12:20
Реакция "Ликуда" на демонстрацию левого лагеря
12:00
Нетаниягу: общественность вводят в заблуждение
11:55
ФАТХ: "Переезд посольства в Иерусалим откроет врата Ада"
11:24
Водитель летел по шоссе Аялон со скоростью 206 км/ч
11:20
У границы с Газой обстреляли солдат ЦАХАЛа
10:51
Министры иностранных дел прибывают на конференцию в Париж
10:28
ХАМАС: Турция положит конец энергетическому кризису в Газе
10:04
Гилад Эрдан: Нетаниягу - в неловком положении
09:57
В Бахрейне впервые с 2008 года казнили террористов
09:36
Число утонувших в Индии возросло до 24 человек
09:23
Правительство обсудит закон о депортации семей террористов
09:03
Бывший шофер Нетаниягу приговорен к 27 годам заключения
08:53
В Моленбек задержаны три террориста
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus