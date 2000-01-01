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Реакция `Ликуда` на демонстрацию левого лагеря 15.01 12:20   MIGnews.com

Реакция "Ликуда" на демонстрацию левого лагеря

"Демонстрация левого лагеря в Тель-Авиве вновь доказывает, что нападки на главу правительства являются попыткой свалить правительство "Ликуда" не в ходе демократических выборов.

V15, которая провалила попытку повлиять на последние выборы при помощи вливания огромных денежных средств из-за границы, вновь пытается свергнуть правительство "Ликуда".

Общество на это не ведется - это не сработало в прошлом, это не сработает сейчас".
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