15.01 12:00 MIGnews.com

Нетаниягу: общественность вводят в заблуждение

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на встрече министров-членов Ликуда.Нетаниягу сказал: “Я не могу говорить по существу дела. о что я могу вам сказать - развернулась кампания тенденциозных сливов с целью ввести общественность в заблуждение. Я вам говорил и я вам повторяю - не было ничего и ничего не будет. Я не устаю повторять нашим друзьям из оппозиции - не спешите с празднованиями”.На этой неделе Нетаниягу снова должны допросить по делу о его переговорах с владельцем газеты Едиот Ахранот Нони Мозесом в полиции. Самого Мозеса повторно допросили утром 15 января.