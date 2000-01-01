15.01 11:55 MIGnews.com

ФАТХ: "Переезд посольства в Иерусалим откроет врата Ада"

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Пресс-секретарь партии ФАТХ председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса предостерег, что если администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа переместит посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, то она "откроет врата Ада".Пресс-секретарь ФАТХ Усама Кавасме заявил, что предвыборное обещание Дональда Трампа, в случае его реализации, свело бы на нет шансы на мир и стабильность в регионе, а также "палестинский народ не допустит, чтобы это произошло", как сообщает израильское радио. По его словам, переезд посольства в Иерусалим будет равносилен тому, чтобы "открыть врата Ада в регионе и во всем мире".В пятницу, 13 января, Махмуд Аббас сообщил Le Figaro, что палестинцы могут отказаться продолжать признавать государство Израиль."Мы надеемся, что до этого не дойдет, и что, наоборот, мы будем иметь возможность работать со следующей американской администрацией", - добавил он.Ранее в субботу Аббас предупредил, что переезд посольства в Иерусалим "разрушит перспективы любого политического процесса, похоронит надежды на решение о двух государствах, а также повлечет за собой всплеск экстремизма в нашем регионе, а также во всем мире".