15.01 10:51 MIGnews.com

Министры иностранных дел прибывают на конференцию в Париж

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Министры иностранных дел ряда стран Запада и Ближнего Востока начали прибывать в Париж для участия в конференции в воскресенье, 15 января, направленной на определение того, смогут ли израильтяне и палестинцы вернуться к мирным переговорам по "решению о двух государствах".Около 70 стран, в том числе ключевые европейские и арабские государства, а также постоянные члены Совета Безопасности ООН, должны быть представлены в Париже на встрече, которую премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал "бесполезной" и "провокацией", направленной против Израиля.Напомним, что ни Израиль, ни ПА не будут участвовать в Парижской конференции.