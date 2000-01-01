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flickr 15.01 10:51   MIGnews.com

Министры иностранных дел прибывают на конференцию в Париж

Министры иностранных дел ряда стран Запада и Ближнего Востока начали прибывать в Париж для участия в конференции в воскресенье, 15 января, направленной на определение того, смогут ли израильтяне и палестинцы вернуться к мирным переговорам по "решению о двух государствах".

Около 70 стран, в том числе ключевые европейские и арабские государства, а также постоянные члены Совета Безопасности ООН, должны быть представлены в Париже на встрече, которую премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал "бесполезной" и "провокацией", направленной против Израиля.

Напомним, что ни Израиль, ни ПА не будут участвовать в Парижской конференции.
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