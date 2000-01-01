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YouTube 15.01 10:28   MIGnews.com

ХАМАС: Турция положит конец энергетическому кризису в Газе

Лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что Турция обязалась передавать большие объемы топлива в сектор Газа в попытке положить конец дефициту электроэнергии, парализующему палестинский анклав.

Правители ХАМАСа в Газе задержали сотни людей в последние дни в попытке подавить протесты, которые потрясли Газу.

В пресс-релизе Хания заявил, что сделка по чрезвычайной помощи из Анкары была достигнута после нескольких дней "широких усилий", чтобы положить конец энергетическому кризису.

Дизельное топливо помогло бы вновь открыть в Газе единственную электростанцию, которая снабжает электроэнергией около 2,2 миллионов палестинских жителей Газы.

Хания также, как ожидается, встретится с катарскими лидерами в ближайшие дни, чтобы обсудить долгосрочные решения регулярных отключений электричества в секторе Газа.

Сектор Газа в настоящее время переживает худший дефицит электроэнергии за последние годы.

Жители сектора Газа в последние недели устраивали спонтанные демонстрации, в том числе и маршировали по ночам с факелами, чтобы требовать больше электроэнергии.

За выходные дни ХАМАС задержал сотни организаторов протеста, но действия, похоже, не имели большого успеха, так как планируются дальнейшие протесты.
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