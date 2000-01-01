14.12 09:02 MIGnews.com

ЮНЕСКО лишил карнавал в Бельгии статуса из-за антисемитизма

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Карнавал в бельгийском городе Алст исключили из Репрезентативного списка нематериального культурного наследия человечества Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) из-за антисемитизма.Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия человечества назвал "повторение расистских и антисемитских представлений" на карнавале основой своего решения, пишет ЮНЕСКО в пресс-релизе.Город Алст лишился своего статуса культурного наследия ООН после обвинений в расизме и антисемитизме, сообщило немецкое издание DW 1 декабря. Мэр Алста, Кристоф Д'Хаз, также сказал, что "неизбежно" участие антисемитских кукол в 2020 году."Мы не антисемиты и не расисты. Все те, кто поддерживает это, действуют недобросовестно. Алст всегда будет столицей насмешек и сатиры", - сообщило информационное агентство Belga. Карнавал с участием антисемитских кукол вызвал критику со стороны Центра Симона Визенталя (SWC) и других организаций."Статус ЮНЕСКО приводил тысячи туристов на карнавал. Исключение из списка не гарантирует отсутствие ненависти к карнавалу без ненависти ... Мы будем следить и, при необходимости, принимать меры, чтобы информировать наших членов по всему миру и других друзей об опасностях посещения фестиваля ненависти", - сказал директор SWC по международным отношениям, д-р Шимон Самуэльс.Организация ООН завершила свое заявление, сказав: "ЮНЕСКО поддерживает свои основополагающие принципы достоинства, равенства и взаимного уважения между народами и осуждает все формы расизма, антисемитизма и ксенофобии".