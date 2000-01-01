14.12 08:03 MIGnews.com

ООН проголосовала за продление мандата БАПОР до 2023 года

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ООН проголосовала за продление мандата Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) до 2023 года, в дополнение к семи другим пропалестинским резолюциям. БАПОР было создано 70 лет назад для оказания помощи палестинским беженцам. Его мандат обновляется каждые три года. За последние несколько месяцев организация подверглась проверке и была обвинена в коррупции.Израиль и США были единственными странами, которые проголосовали против резолюции, 169 проголосовали за и девять воздержались. БАПОР столкнулось с бюджетными трудностями с прошлого года, когда США - их крупнейший донор - прекратили оказание помощи в 360 млн долл. США в год."Я призываю всех наших партнеров и членов сосредоточиться на том, чтобы позволить агентству продолжать выполнять свой мандат, от которого зависят палестинские беженцы", - заявил исполняющий обязанности главы БАПОР Кристиан Сондерс.Среди резолюций, утвержденных Генеральной Ассамблеей, есть одна, озаглавленная "Работа Специального комитета по расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях", и "Практика Израиля, затрагивающая права палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим".