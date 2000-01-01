14.12 19:11 MIGnews.com

"Нетаниягу не помилуют"

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Телеканал КАН, со ссылкой на источники в судебной системе, сообщает о том, вероятность помилования премьер-министра Биньямина Нетаниягу в случае признания им вины мала.Источники “убеждены” в том, что не существует сценариев, в которых появляется возможность помилования Нетаниягу в рамках дел 1000, 2000 и 4000.В то же время, по мнению источников, возможна некая “договоренность” между Нетаниягу и судебной системой, в рамках которой премьер признает свои постыдные деяния.КАН утверждает, что в подобной ситуации Нетаниягу более не сможет занимать государственные должности. Среди приближенных премьер-министра изучается вопрос о достижении сделки с прокуратурой.Напомним, что на прошлой неделе Нетаниягу объявил о том, что уйдет в отставку со всех занимаемых им министерских должностей 1 января. Комментируя решение Нетаниягу движение за качественное правительство заявило: “Мы сожалеем о том, что премьер-министр на протяжении столь длительного времени нарушал закон, и объявил о своей отставки только после петиции в БАГАЦ. Мы призываем суды издать приказ о том, что премьер-министр немедленно уходит со всех занимаемых должностей, включая должность премьер-министра. Нетаниягу должен сражаться за свою невиновность в качестве частного лица а не из канцелярии премьер-министра. Горе нам, если Нетаниягу затянет все все государство вместе с собой на скамью подсудимых”.