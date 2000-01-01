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Экс-президента Судана бросили за решетку | Фото:14.12 19:30   MIGnews.com

Экс-президента Судана бросили за решетку

Бывшего президента Судана Омара аль-Башира, отстраненного от власти в апреле, приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции и отмывании денег.

Ему предъявили обвинения после того, как в доме были обнаружили доллары, евро и суданские фунты на сумму в 130 миллионов долларов, передает Associated Press.

Тем не менее, в ходе заседания аль-Башира не признал вину. Экс-президенту Судану – 75 лет, потому он будет отбывать срок в реабилитационной клинике для пожилых людей, осужденных за преступления. Против него также выдвинули обвинения в убийстве протестующих во время восстания в стране. Приговор пока не вынесен.

Что примечательно, что в 2010 году международный уголовный суд выдал ордер на арест Омара аль-Башира. Его обвинили в геноциде, совершенном в ходе межэтнического конфликта в Дарфуре, начавшегося в 2003 году. Жертвами тогда стали сотни тысяч человек.


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