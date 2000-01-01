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Джонсон выступил перед новыми избирателями | Фото:14.12 14:18   MIGnews.com

Джонсон выступил перед новыми избирателями

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с новыми избирателями Консервативной партии в сердце рабочего класса, которые отвернулись от оппозиционной Лейбористской партии на выборах на этой неделе и помогли ему получить большинство в 80 мест.

В своей победной речи в пятницу возле Даунинг-стрит, 10, Джонсон призвал положить конец бешенству, которое распространилось по всей стране из-за Brexit, и призвал Великобританию "позволить исцелению начаться".

Главная тема кампании Джонсона "добиться Brexit" и недовольство стилем руководства и социалистической политикой лидера оппозиции Джереми Корбина. Итоги являются лучшим показателем со времени последней победы Маргарет Тэтчер в 1987 году.


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