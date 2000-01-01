14.12 13:12 MIGnews.com

ЕС призывает к усилению борьбы с выбросами углерода

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Саммит США в Мадриде должен дать сильный сигнал о том, что страны готовы сделать больше для сокращения выбросов, заявляют в Европейском Союзе.Двухнедельный раунд ежегодных переговоров по климату должен был завершиться в пятницу, но затянулся на выходные, поскольку делегаты не смогли разрешить многочисленные споры по поводу выполнения климатического соглашения, заключенного в Париже четыре года назад.Криста Микконен, министр окружающей среды Финляндии, выступила от имени ЕС и заявила, что "невозможно уйти", не согласившись с "решительным посланием" о необходимости удвоить обязательства по сокращению выбросов в следующем году."Это то, что ожидают от нас, мы должны услышать их призывы", - сказала Микконен. Страны, включая Непал, Швейцарию, Уругвай и Маршалловы Острова, повторили призыв ЕС к усилиями по борьбе с глобалным потеплением.