Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ЕС призывает к усилению борьбы с выбросами углерода | Фото:14.12 13:12   MIGnews.com

ЕС призывает к усилению борьбы с выбросами углерода

Саммит США в Мадриде должен дать сильный сигнал о том, что страны готовы сделать больше для сокращения выбросов, заявляют в Европейском Союзе.

Двухнедельный раунд ежегодных переговоров по климату должен был завершиться в пятницу, но затянулся на выходные, поскольку делегаты не смогли разрешить многочисленные споры по поводу выполнения климатического соглашения, заключенного в Париже четыре года назад.

Криста Микконен, министр окружающей среды Финляндии, выступила от имени ЕС и заявила, что "невозможно уйти", не согласившись с "решительным посланием" о необходимости удвоить обязательства по сокращению выбросов в следующем году.

"Это то, что ожидают от нас, мы должны услышать их призывы", - сказала Микконен. Страны, включая Непал, Швейцарию, Уругвай и Маршалловы Острова, повторили призыв ЕС к усилиями по борьбе с глобалным потеплением.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:25
Полиция Израиля накрыла точки наркоторговцев по всей стране
12:15
МИД Катара: страны Персидского залива достигли прогресса
12:03
В аэропорту Стамбула изъяли рекордное количество наркотиков
11:19
Неизвестные обстреляли дом и подожгли машину мэра Сахнина
11:08
Сотрудники ЦАХАЛа выступили против бюджетных изменений
10:36
Насралла: проблемы решит только коалиция в правительстве
10:14
США и Израиль призвали граждан ограничить поездки в Индию
09:02
ЮНЕСКО лишил карнавал в Бельгии статуса из-за антисемитизма
08:13
Израильская команда впервые примет участие в Тур де Франс
08:03
ООН проголосовала за продление мандата БАПОР до 2023 года
06:09
Новый президент Аргентины вернулся на свою прежнюю работу
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:32
Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака
04:15
В Голливуде назвали режиссера десятилетия
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus