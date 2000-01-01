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Бывший президент Судана приговорен к двум годам заключения | Фото:15.12 01:02   MIGnews.com

Бывший президент Судана приговорен к двум годам заключения

В субботу, 14 декабря, суд Судана осудил бывшего президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и незаконном владении иностранной валютой и приговорил его к двум годам заключения в исправительном учреждении.

Председательствующий судья заявил, что 75-летний Башир, который ушел в отставку после протестов, был отправлен в исправительное учреждение, а не в тюрьму, из-за возраста. Он также приказал конфисковать миллионы евро и суданские фунты, которые были найдены в резиденции Башира.

Бывший президент также объявлен в розыск Международным уголовным судом, который выдал ордера на его арест в 2009 и 2010 годах по обвинению в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде в суданском регионе Дарфур.

В мае ему было предъявлено обвинение в подстрекательстве и причастности к убийству протестующих, а на этой неделе его вызвали на допрос по поводу его роли в военном перевороте 1989 года, приведшем его к власти.


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