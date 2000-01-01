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МИД Катара: страны Персидского залива достигли прогресса | Фото:14.12 12:15   MIGnews.com

МИД Катара: страны Персидского залива достигли прогресса

Министр иностранных дел Катара заявил в субботу, 14 декабря, что удалось добиться небольшого прогресса в разрешении спора между странами Персидского залива и его соседями за два года.

На саммите Совета сотрудничества стран Залива, состоявшемся на прошлой неделе, шейх Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани сказал Reuters, что был достигнут "небольшой прогресс, лишь небольшой прогресс".

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет сократили дипломатические и торговые связи с Катаром в июне 2017 года, обвиняя его в поддержке терроризма. Катар отрицает это обвинение и обвиняет своих соседей в стремлении ограничить суверенитет.


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