14.12 12:15 MIGnews.com

МИД Катара: страны Персидского залива достигли прогресса

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Министр иностранных дел Катара заявил в субботу, 14 декабря, что удалось добиться небольшого прогресса в разрешении спора между странами Персидского залива и его соседями за два года.На саммите Совета сотрудничества стран Залива, состоявшемся на прошлой неделе, шейх Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани сказал Reuters, что был достигнут "небольшой прогресс, лишь небольшой прогресс".Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет сократили дипломатические и торговые связи с Катаром в июне 2017 года, обвиняя его в поддержке терроризма. Катар отрицает это обвинение и обвиняет своих соседей в стремлении ограничить суверенитет.