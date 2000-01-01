14.12 23:58 MIGnews.com

Грета Тунберг заявила, что ей нужно отдохнуть

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Активистка Грета Тунберг, которая путешествует по миру с вопросом глобального потепления, заявила, что ей нужен отдых. 16-летняя шведка присоединилась к тысячам студентов в северном итальянском городе Турине в пятницу, 13 декабря, требуя от правительства сократить выбросы углерода.Тунберг отправилась в Турин на поезде и машине из Мадрида после участия в саммите США по климату в столице Испании. Она прибыла в Европу всего несколькими днями ранее на катамаране, проведя несколько месяцев в США."Я буду дома на Рождество, а затем у меня будет отпуск, потому что нужно отдохнуть", - сказала она журналистам в Турине."В противном случае невозможно делать это все время. 2019 год почти закончился. Мы должны убедиться, что 2020 год - это год действий, год, когда мы перегибаем глобальную кривую выбросов", - сказала она."Мы будем оказывать давление на власть имущих, мы будем следить за тем, чтобы они действовали и взяли на себя ответственность."