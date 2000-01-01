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Сотрудники ЦАХАЛа выступили против бюджетных изменений | Фото:14.12 11:08   MIGnews.com

Сотрудники ЦАХАЛа выступили против бюджетных изменений

Офицеры ЦАХАЛа выступили против бюрократических изменений в вооруженных силах, и нового контракта с координаторами безопасности для местных советов, согласно сообщению 12 канала.

Некоторые местные советы, в том числе в поселениях и вдоль границы отказались подписать новое соглашение, в рамках которого платежи будут выплачиваться региональным, а затем местным советам, и только потом будут распределяться среди координаторов безопасности.

Результатом стало увольнение некоторых координаторов безопасности и невыплата их зарплат в советах, которые не подписывали новое соглашение. Многие не получали зарплату в течение двух месяцев.

Сотрудники ЦАХАЛа начали угрожать высшим эшелонам армии и подразделениям, отвечающим за бюджетные вопросы, в том числе министру обороны Нафтали Беннетту, который "бросил их под автобус".

После угроз Национальная федерация направила письмо командиру (Гуш) бригады Эцион, в котором говорилось, что "явные угрозы координаторам безопасности нанесли существенный ущерб организации рабочих и их праву на забастовку".


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