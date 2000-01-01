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Насралла: проблемы решит только коалиция в правительстве | Фото:14.12 10:36   MIGnews.com

Насралла: проблемы решит только коалиция в правительстве

Глава ливанской террористической группировки "Хизбалла" заявил в пятницу, 13 декабря, что единственная возможность справиться с ухудшающимся экономическим кризисом в стране, является правительство, в которое входят все политические группы.

Хасан Насралла не уточнил кто именно должен возглавить чрезвычайное правительство, спустя два месяца после того, как премьер-министр Саад Харири подал в отставку. Протесты разразились 17 октября по поводу предлагаемых новых налогов и превратились в призывы к отставке всей политической элиты.

Ранее политический союзник Гебраном Бассилом, который призвал создать правительство, состоящее из экспертов, и заявил, что не примет участия в правительстве, возглавляемом Харири. ВПо его мнению, правительство, выбранное Харири обречено на провал.

Насралла, свою очередь, заявил, что "Хизбалла" поддержала коалиционное правительство во главе с Харири, но, что отставной премьер-министр поставил условия, которые его группа сочла "неуместными, и некоторые из них были исключительными".

Хизбалла готова поддержать единогласного кандидата на пост премьер-министра, но только в составе коалиционного правительства, которое представляет всех. Группировка и ее политические союзники доминируют над нынешним временным правительством.


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