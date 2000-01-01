14.11 07:38 MIGnews.com

Ривлин: я не могу дать Ганцу дополнительное время

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Президент Реувен Ривлин не сможет дать председателю "Кахоль Лаван" Бенни Ганцу дополнительное время для формирования правительства, независимо от продолжающейся ситуации с безопасностью на юге Израиля, заявил в среду, 13 ноября, Times of Israel президент Израиля.Рано утром во вторник ЦАХАЛ убил высокопоставленного лидера "Исламского джихада" в Газе. С тех пор по израильским общинам было выпущено не менее 250 ракет, в то время как Израиль нанес несколько ударов по целям в Газе.Ситуация с безопасностью, помимо ограничения возможностей Ганца сформировать правительство, уже задержала его переговоры с потенциальными партнерами по коалиции. На фоне продолжающегося ракетного обстрела Ганц решил отложить встречу во вторник с председателем "НДИ" Авигдором Либерманом, перенеся её на четверг.Тем не менее, администрация президента заявила, что согласно закону "продление до 28 дней невозможно".Ривлин в среду встретился с Либерманом в резиденции президента. В заявлении после встречи говорится, что они провели "углубленный разговор о текущих вызовах, включая вопросы безопасности и текущий конфликт" в Газе. Они также обсудили план, предложенный президентом премьер-министра Биньямину Нетаниягу и Бенни Ганцу.