14.11 19:33 MIGnews.com

Политический тупик: Ривлин проведет ряд встреч

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Президент Израиля Реувен Ривлин планирует в ближайшие дни встретиться с лидерами партий, чтобы попытаться найти выход из нынешнего политического тупика.Такое сообщение распространил вечером, 14 ноября, "12 канал".Уточняется, что президент планирует встретиться с политиками за шесть дней до окончания мандата лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца по формированию правительства.Среди тех, с кем собирается Ривлин провести переговоры, в том числе есть представители "Объединенного Арабского Списка".