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Политический тупик: Ривлин проведет ряд встреч | Фото:14.11 19:33   MIGnews.com

Политический тупик: Ривлин проведет ряд встреч

Президент Израиля Реувен Ривлин планирует в ближайшие дни встретиться с лидерами партий, чтобы попытаться найти выход из нынешнего политического тупика.

Такое сообщение распространил вечером, 14 ноября, "12 канал".

Уточняется, что президент планирует встретиться с политиками за шесть дней до окончания мандата лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца по формированию правительства.

Среди тех, с кем собирается Ривлин провести переговоры, в том числе есть представители "Объединенного Арабского Списка".


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