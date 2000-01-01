14.11 16:28 MIGnews.com

Нетаниягу предложил встретиться Либерману

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пригласил лидера НДИ Авигдора Либермана на воскресную встречу.С таким предложением он выступил в четверг, 14 ноября, после окончания боевых действия в Газе, передает The Times of Israel.В частности, Нетаниягу предложил встретиться Либерману 17 ноября, в 17:00 для обсуждения патовой ситуации с формированием правительства. Лидер НДИ пока не ответил, будет ли присутствовать на переговорах.Ранее Либерман после встречи с Бенни Ганцем намекнул на разногласия в верхушке "Кахоль Лаван", отметив, что все лидеры партии должны объявить, что они принимают план единства президента Реувена Ривлина.