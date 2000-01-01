15.11 01:36 MIGnews.com

Польша недовольна сериалом Netflix о Холокосте

.@Netflix, stay true to historical facts!



During the time which the “The Devil Next Door” series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3 — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) 10 ноября 2019 г.

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Премьер-министр Польши попросил Netflix внести изменения в документальный фильм о нацистских лагерях смерти, которые находились на территории страны во время Второй мировой войны. Матеуш Моравецки сказал, что в серию включена карта, на которой размещены лагеря смерти в границах современной Польши.Он сказал, что это означает, что Польша была ответственна за лагеря смерти, когда она была фактически оккупирована Германией во Второй мировой войне.Карта появляется в документальном сериале под названием "Дьявол по соседству", в котором рассказывается история Джона Демьянюка, американского пенсионера, осужденного немецким судом в 2011 году за то, что он был нацистским охранником лагеря смерти во время войны.В письме исполнительному директору Netflix Риду Гастингсу, высокопоставленный чиновник заявляет: "Нет никаких комментариев или каких-либо объяснений тому, что эти точки на карте принадлежали Германии. Поскольку моя страна в то время даже не существовала как независимое государство, а миллионы поляков были убитый в этих местах, этот момент в "Дьяволе по соседству" - не что иное, как переписывание истории".Моравецки сказал, что он полагает, что ошибка была непреднамеренной, и что компания исправит ее, либо изменив карту, либо предоставив объяснение в фильме. Представитель Netflix сказал агентству Рейтер: "Мы знаем о проблемах, связанных с сериалом и срочно занимаемся этим вопросом".