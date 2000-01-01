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Польша недовольна сериалом Netflix о Холокосте | Фото:15.11 01:36   MIGnews.com

Польша недовольна сериалом Netflix о Холокосте

Премьер-министр Польши попросил Netflix внести изменения в документальный фильм о нацистских лагерях смерти, которые находились на территории страны во время Второй мировой войны. Матеуш Моравецки сказал, что в серию включена карта, на которой размещены лагеря смерти в границах современной Польши.

Он сказал, что это означает, что Польша была ответственна за лагеря смерти, когда она была фактически оккупирована Германией во Второй мировой войне.

Карта появляется в документальном сериале под названием "Дьявол по соседству", в котором рассказывается история Джона Демьянюка, американского пенсионера, осужденного немецким судом в 2011 году за то, что он был нацистским охранником лагеря смерти во время войны.

В письме исполнительному директору Netflix Риду Гастингсу, высокопоставленный чиновник заявляет: "Нет никаких комментариев или каких-либо объяснений тому, что эти точки на карте принадлежали Германии. Поскольку моя страна в то время даже не существовала как независимое государство, а миллионы поляков были убитый в этих местах, этот момент в "Дьяволе по соседству" - не что иное, как переписывание истории".

Моравецки сказал, что он полагает, что ошибка была непреднамеренной, и что компания исправит ее, либо изменив карту, либо предоставив объяснение в фильме. Представитель Netflix сказал агентству Рейтер: "Мы знаем о проблемах, связанных с сериалом и срочно занимаемся этим вопросом".




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