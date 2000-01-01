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Либерман: Нетаниягу четко сказал `нет` плану президента | Фото:14.11 14:28   MIGnews.com

Либерман: Нетаниягу четко сказал "нет" плану президента

Завершая встречу в четверг, 14 ноября, с Бенни Ганцем, председатель партии "НДИ" Авигдор Либерман намекнул на разногласия в верхушке партии "Кахоль Лаван", и заявил, что все лидеры партии должны объявить, что они принимают план единства президента Реувена Ривлина.

"Чего мне не хватает, так это четкого заявления всех лидеров партии о том, что они принимают план президента", - сказал Либерман, стоя рядом с Ганцем в вестибюле отеля "Кфар-Маккабиа" в Рамат-Гане. "От Нетаниягу мы ясно услышали "нет" - он не примет полный план, как я предложил. Здесь я не слышал "нет", но и "да" тоже. Этого очень не хватает", - добавил Либерман.

Депутат призвал к правительству единства Нетаниягу-Ганца, без ультраортодоксальных и "мессианских" партии, но заявил, что поддержит любую сторону, которая примет его условия, если другая не согласится.


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