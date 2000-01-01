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Самолетам запретили взлетать над Лодом по ночам 14.11 11:13   MIGnews.com

Самолетам запретили взлетать над Лодом по ночам

Окружной суд Лода принял решение в пользу жителей города и против международного аэропорта Бен-Гурион.

Муниципалитет города подал в суд петицию, в которой говорится о том, что в последние несколько месяцев, по завершении модернизации аэропорта, маршрут полета самолетов после взлета проходит прямо над жилыми домами. Поскольку значительная часть вылетов совершается по ночам, это мешает отдыху жителей города.

Суд принял аргументы жителей Лода и постановил, что им должно быть предоставлено шестичасовое “окно спокойствия” в ночные часы. В это время самолетам будет запрещено пролетать над Лодом. Решение суда не ограничено по времени, и потому может стать прецедентом в борьбе жителей других городов поблизости от аэропорта в борьбе за тишину по ночам.


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