В ФРГ за съемку "под юбкой" можно попасть в тюрьму
Правительство Германии одобрило законопроект, который криминализирует фото или видеосъемку других людей под одеждой без их согласия.
В последние годы с распространением смартфонов участились случаи фото- или видеосъемки других людей под их одеждой без их согласия.
Представленный законопроект, который еще нуждается в одобрении парламента, также криминализирует несанкционированное фотографирование и распространение снимков людей, погибших в авариях, пишет TheLocal.
Немецкое правительство также хочет запретить делать или распространять несанкционированные фотографии, "изображающие мертвого человека жестоко или оскорбительно", наказывая за это до двух лет заключения.