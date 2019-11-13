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В ФРГ за за съемку `под юбкой` можно попасть в тюрьму 14.11 15:10   MIGnews.com

В ФРГ за съемку "под юбкой" можно попасть в тюрьму

Правительство Германии одобрило законопроект, который криминализирует фото или видеосъемку других людей под одеждой без их согласия.

В последние годы с распространением смартфонов участились случаи фото- или видеосъемки других людей под их одеждой без их согласия.

Представленный законопроект, который еще нуждается в одобрении парламента, также криминализирует несанкционированное фотографирование и распространение снимков людей, погибших в авариях, пишет TheLocal.

Немецкое правительство также хочет запретить делать или распространять несанкционированные фотографии, "изображающие мертвого человека жестоко или оскорбительно", наказывая за это до двух лет заключения.


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