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14.11 10:10   MIGnews.com

Либерман и Лапид выступили против прекращения огня

Лидер "НДИ" Авигдор Либерман и представитель "Кахоль Лаван" Яир Лапид раскритиковали соглашение о прекращении огня между Израилем и "Исламским джихадом".

"Цель каждой террористической организации - нарушать повседневную жизнь", - заявил бывший министр обороны Либерман Армейскому радио. "И здесь мы снова увидели, как небольшая организация закрыла одну треть страны. Сегодня и для всех ясно: следующий раунд боевых действий - это только вопрос времени".

"Компромисс с "Исламским джихадом" не очень хорошо", - пишет в Твиттере Лапид. "Это не хорошо, потому что это приведет к следующему раунду противостояний. Это нехорошо, потому что если вы пойдете на уступки "Исламскому джихаду" после запуска 400 ракет, в следующем раунде ХАМАС не сможет оставаться в стороне. Это не хорошо, потому что опять ничего не изменилось".

"Сдерживания не существует", добавляет Лапид. "Жители юга не чувствуют себя в безопасности. Исключительные разведывательные и оперативные достижения (оправданного) убийства Абу аль-Ата остаются единичным инцидентом, который не меняет общественного восприятия", - сказал Лапид, имея в виду ликвидацию командира "Исламского джихада".


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