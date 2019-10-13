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Сенатор: Турция играет на руку ИГ, а для Израиля это кошмар | Фото:14.10 09:59   MIGnews.com

Сенатор: Турция играет на руку ИГ, а для Израиля это кошмар

Американский сенатор Линдси Грэм побеседовал с президентом США Дональдом Трампом по поводу санкций против Турции из-за жесткого наступления на Сирию.

Политик в Twitter похвалил главу Белого дома, но призвал к решительности.

"Ободряю решение президента Трампа работать с Конгрессом с целью введения разрушительных санкций против Турции за ее вопиющую агрессию и военные преступления в Сирии", – сказал сенатор.

По его мнению, в США по данному поводу есть серьезная двухпартийная поддержка, а для Вашингтона важно "не позволить турецкой агрессии привести к уничтожению ценного союзника в лице курдов и к возрождению ИГИЛ". Таким образом он раскритиковал Трампа за вывод американских военных из Сирии.

"Действия Турции играют на руку только ИГ, Ирану и России и являются кошмаром для Израиля. Турция не ведет себя как хороший союзник по НАТО", – уже не в первый раз повторил Грэм.



Отметим, что накануне Трамп объявил, что обсуждает вместе с Конгрессом вопрос о введении жестких санкций против Турции.


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