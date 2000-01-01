ЕС призвал Турцию вывести свои войска из Сирии

"Проблемы безопасности Турции на северо-востоке Сирии должны решаться политическими и дипломатическими средствами", - заявили в ЕС
Евросоюз призвал Турцию остановить односторонние военные действия в Сирии и вывести свои войска из этой страны.
ЕС считает, что действия Турции усложняют политический процесс мирного урегулирования в Сирии под эгидой ООН, подрывают усилия в борьбе против Исламского государства.
Также, в Евросоюзе заявили, что он поддерживает единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии.
"Проблемы безопасности Турции на северо-востоке Сирии должны решаться политическими и дипломатическими средствами в соответствии с международным гуманитарным правом, а не военными действиями", - говорится в резолюции.