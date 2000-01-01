15.10 03:24 MIGnews.com

ЕС призвал Турцию вывести свои войска из Сирии

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"Проблемы безопасности Турции на северо-востоке Сирии должны решаться политическими и дипломатическими средствами", - заявили в ЕСЕвросоюз призвал Турцию остановить односторонние военные действия в Сирии и вывести свои войска из этой страны.ЕС считает, что действия Турции усложняют политический процесс мирного урегулирования в Сирии под эгидой ООН, подрывают усилия в борьбе против Исламского государства.Также, в Евросоюзе заявили, что он поддерживает единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии."Проблемы безопасности Турции на северо-востоке Сирии должны решаться политическими и дипломатическими средствами в соответствии с международным гуманитарным правом, а не военными действиями", - говорится в резолюции.