14.10 21:32 MIGnews.com

ПА заморозила счета неправительственных организаций в Газе

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Правительство Палестинской администрации в Рамалле заморозило банковские счета десятков палестинских неправительственных организаций в Газе, сообщила в понедельник Сеть палестинских неправительственных организаций (PNGO).Этот шаг связан с экономическими санкциями ПА против организаций, связанных с ХАМАС и другими группировками в анклаве. "Сеть палестинских НПО выражает глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося замораживания счетов НПО в Газе из Рамаллы и последствиях этих мер", - сказали в PNGO.Согласно организации, "это угрожает услугам, которые они предоставляют, и подрывает их роль в укреплении стойкости палестинцев". Организация также указала, что некоторые банки, работающие в Газе, отказались открывать счета для вновь зарегистрированных НПО, хотя они получили лицензии от Министерства внутренних дел ПА в Рамалле".PNGO призвал премьер-министра ПА Мохаммеда Штайе пересмотреть меры, принятые его правительством и снять ограничения, наложенные на банковские счета НПО, а также облегчить их работу и разработать всеобъемлющий план по защите права палестинцев на создание организаций гражданского общества.