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ЕС ограничит продажу оружия Турции | Фото:14.10 20:44   MIGnews.com

ЕС ограничит продажу оружия Турции

В понедельник, 14 октября, Европейский союз согласился ограничить экспорт вооружений в Турцию в связи с наступлением в северной Сирии, что вызвало осуждение со стороны Анкары, даже несмотря на то, что они прекратили эмбарго всего блока против союзника НАТО.

Италия, крупнейший экспортер оружия в Турцию, заявила, что присоединится к запрету на продажу оружия и боеприпасов Анкаре после решения Франции, Германии и Испании. В других странах, в том числе в Нидерландах, Финляндии и Швеции, прекращающих экспорт, пытаются избежать юридически обязывающего эмбарго на Турцию, давнего кандидата на вступление в блок.

Полное эмбарго сгруппировало бы Турцию с Венесуэлой и Россией. По словам дипломатов, министры не были готовы к эмбарго, несмотря на гнев президента Тайипа Эрдогана.

"Мы не хотим поддерживать эту войну и не хотим предоставлять оружие", - заявил журналистам министр иностранных дел Германии Хейко Маас. Министры иностранных дел других стран также согласились наложить экономические санкции на Анкару за турецкое нефтегазовое бурение вблизи Кипра.

Правительство Турции заявило, что оно "полностью отвергло и осудило" принятые решения и призывы ЕС по этим двум вопросам. "Мы будем серьезно пересматривать наше сотрудничество с ЕС по некоторым направлениям в связи с его незаконной и предвзятой позицией", - сказал МИД Турции в заявлении.


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