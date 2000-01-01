14.10 17:43 MIGnews.com

Рухани призывает к дипломатии

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил в понедельник, 14 октября, что напряженность в регионе может быть решена путем дипломатии. Однако только после завершения конфликта в Йемене."Прекращение войны в Йемене создаст условия для деэскалации в регионе ... мы хотим мира и спокойствия в регионе ... региональный кризис может быть разрешен с помощью дипломатии и сотрудничества между странами региона", - сказал Рухани на пресс-конференции по государственному телевидению.Он добавил, что за последние месяцы отношения между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами, входящими в коалицию под руководством Саудовской Аравии в Йемене, улучшились, и "официальные лица посетили страны друг друга".