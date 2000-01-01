14.10 16:42 MIGnews.com

Каталонские политики получили 100 лет тюрьмы за референдум

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В понедельник, 14 октября, Верховный суд Испании вынес приговор 12 политикам, которые участвовали в референдуме о независимости Каталонии два года назад в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС. Они обвиняются в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас - 13 лет.Прокуратура Испании, в свою очередь, запрашивала 25 лет тюрьмы за "подстрекательство к бунту", что гораздо серьезнее выдвинутых обвинений. Однако адвокаты смогли убедить суд, что политики стремились к изменению конституционного строя - мятежу, а не к общественному порядку - бунту."В общей сложности 100 лет тюрьмы. Какой кошмар", - написал бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в Twitter. "Нужно отреагировать Ради будущего наших сыновей и дочерей. Ради демократии. Ради Европы. Ради Каталонии", - уточнил он.Бывший лидер Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес и председатель организации Омниум културал Жорди Куишарт приговорены к 9 годам лишения свободы. Экс-спикер парламента региона Карме Форкадель к 11 и шести месяцам тюрьмы. Им также запрещено занимать госдолжности в течение разного периода времени.После вынесения приговора жители Каталонии вышли на протесты. Они призывают сторонников независимости выйти на улицы против решения суда. Полиция Испании стягивает силы на случай беспорядков.