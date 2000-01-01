Песков: Путин рассмотрит просьбу Нетаниягу по Иссахар
Обращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу к президенту России Владимиру Путину о помиловании 26-летней израильтянки Наамы Иссахар будет передано.
Такое заявление в понедельник, 14 октября, сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Мы знаем, что направлено обращение господина Нетаниягу, после того, как поступит по дипломатическим каналам, оно будет доложено и рассмотрено президентом России Владимиром Путиным", – пообещал Песков.
Тем не менее, представитель Кремля решил не отвечать на вопрос, обсуждали ли Путин и Нетаниягу возможность обмена Иссахар на российского хакера Алексея Буркова.
"Я оставлю это без комментариев, это относится к теме содержания двусторонних контактов, которые мы не публикуем в отличие от других стран", – отрезал Песков.