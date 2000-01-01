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Песков: Путин рассмотрит просьбу Нетаниягу по Иссахар | Фото:14.10 14:49   MIGnews.com

Песков: Путин рассмотрит просьбу Нетаниягу по Иссахар

Обращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу к президенту России Владимиру Путину о помиловании 26-летней израильтянки Наамы Иссахар будет передано.

Такое заявление в понедельник, 14 октября, сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы знаем, что направлено обращение господина Нетаниягу, после того, как поступит по дипломатическим каналам, оно будет доложено и рассмотрено президентом России Владимиром Путиным", – пообещал Песков.

Тем не менее, представитель Кремля решил не отвечать на вопрос, обсуждали ли Путин и Нетаниягу возможность обмена Иссахар на российского хакера Алексея Буркова.

"Я оставлю это без комментариев, это относится к теме содержания двусторонних контактов, которые мы не публикуем в отличие от других стран", – отрезал Песков.

Напомним, что с просьбой о помиловании ранее к Путину также обращался президент Израиля Реувен Ривлин.

"Ввиду особых и индивидуальных обстоятельств дела Наамы Иссахар, я обращаюсь к Вашей милости и состраданию с просьбой о Вашем личном вмешательстве, чтобы вынести ей помилование", – резюмировал Ривлин.

Кроме того, 14 октября мама Наамы поделилась хорошей новостью. Суд официально позволил ей посетить свою дочь в российской тюрьме.


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