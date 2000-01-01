14.10 14:26 MIGnews.com

Эрдоган рассказал об отношении РФ к операции Анкары

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что РФ не возражает против распространения проводимой Анкарой операции "Источник мира" на сирийский город Кобани.По его словам, Анкара ведет переговоры с Москвой на военном, дипломатическом уровнях.При этом турецкий лидер подчеркнул, что Манбидж пока не очищен от курдских формирований, несмотря на обещание США.Тем не менее, Турция туда не пойдет, так как, «туда настоящие арабские хозяева войдут», а цель Турции - обеспечить их безопасность.