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Турция о Сирии миру: мы не остановимся | Фото:14.10 12:46   MIGnews.com

Турция ответила миру по Сирии: мы не остановимся

Турция не собирается прекращать проведение операции "Источник мира" в Сирии до тех пор, пока военные не достигнут поставленных целей.

Такое заявление 14 октября сделал официальный представитель президента Ибрагим Калын.

"Те, кто игнорировал гибель тысяч мирных жителей во время нападений на Мосул, Ракку и Дейр-эз-Зор, сегодня выступают с призывом прекратить операцию "Источник мира" и угрожают Турции санкциями. Мы не остановимся, пока не достигнем поставленных задач", — отметил он.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция не претендует на сирийские земли в рамках военного наступления.


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