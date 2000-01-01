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Выборы в Польше: правящая партия снова впереди? | Фото:14.10 03:36   MIGnews.com

Выборы в Польше: правящая партия снова впереди?

В воскресение, 13 октября, в Польше прошли очередные парламентские выборы в Сейм и Сенат.

Согласно данным экзит-полам, которые транслировались на телеканалах TVN24, Polsat и TVP Info, за победу одерживает нынешняя правящая партия "Право и Справедливость" (PiS) с 43,6% голосов.

Она обходит остальных кандидатов с большим отрывом. На втором месте –либеральная "Гражданская коалиция" с 27,4%. В Сейм в этом году также проходят левые из "Союза демократической коалиции" с 11,9%.

Также, предварительно, пятипроцентный избирательный барьер преодолевают консервативная "Польская коалиция" – 9,6% и националистическая "Конфедерация" – 6,4%, которая впервые может попасть в Сейм.
Если официальные результаты выборов будут похожими на вышеуказанные, PiS удастся сохранить большинство в Сейме с 239 мандатами, что позволит партии самостоятельно сформировать правительство.

ЦИК пообещала обнародовать первые официальные данные уже к вечеру 14 октября. По предварительным данным, явка составила рекордные 61,1%.


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